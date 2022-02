KOMENTÁŘ: Co ta pěkná čtyřka z dusíku? Ne, konejšit se po Dánsku je lhaní si sami sobě

Ne, nebylo by fér obě vystoupení srovnávat, protože herní projev mužů byl tuze jiný. Alespoň zpočátku v něm byla jistá naděje, náznaky agresivity i pohybu. Jenže chlácholit se tím, že Dánové svým defenzivním až destruktivním pojetím hry těžko zamíří k olympijským výšinám a že jejich výhra bude tímto stylem v Pekingu ojedinělá a šťastná a že jsme jen prostě neměli s řadou tyček štěstí, by bylo lhaní sami sobě.

Místo konejšení a pohledu do zrcadla, které nám bude jako ve Sněhurce kalit realitu, je pro nejbližší dny českého výběru na olympiádě lepší nabídnout jiný obraz, daleko tristnější. A to, že tým nedokázal trvale dostat Dány pod tlak, rozbít jejich kompaktní blok a až příliš naivně se chytal do dánské obranné pasti. A že nedokázal reagovat.

Obranný pár Jeřábek - Sklenička by si možná v duchu příjmení jednoho z nich za své počínání zasloužil červenou upozorňující nálepku "Fragile - křehké." Pešán to sice obhajoval slovy, že se "přece jen jedná o olympijské hry a naši obránci moc zápasů v olympijském turnaji odehráno nemají, takže bylo vidět, že nám vázla rozehrávka," ale zrovna zmínění frajeři se mihli i v zámoří a na evropské scéně už leccos zažili.

Co ale český hokej dlouhodobě straší - a znovu se i proti Dánsku potvrdilo - je děsivě bídná efektivita střelby, trápení v přesilovce, nechození do předbrankového prostoru a hororové starty do zápasů. Ač tentokrát bylo prvních pět minut ve výtečném tempu, stejně Češi všech sedm prvních třetin v této sezoně prohráli a připsali si v nich strašidelné skóre 1:14. Sám Pešán to v prosinci v Rusku i teď v Pekingu okomentoval, že "už to není náhoda".