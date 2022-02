Podrážděný. Ironický. Možná až lehce arogantní a našlapující na první dobrou. I takový pocit jsem někdy měl z trenéra hokejové reprezentace. Zejména během loňského mistrovství světa v Rize. Na nynějších hrách v Pekingu je to však směrem k médiím zcela jiný Filip Pešán.

Sám přiznával, že mu jeho nejbližší nejednou říkali, že před kamerami působí nabubřele a že by s tím měl něco dělat. Šéf české střídačky si to prý uvědomoval, ovšem když pak přišel před novináře, byl to zase ten „starý Pešán, jak ho všichni známe."