Po dlouhé pauze už se nemohl dočkat návratu k tréninku. „Hlavně na můstku to zafungovalo. Chodím na něj s tím, že mě to baví, což je pro mě důležité, a skáču celou zimu stabilně," těší pětadvacetiletého sdruženáře.

Po tréninkovém manku mu ale celou sezonu v závěru běžecké části docházejí síly a bylo to tak i v olympijském závodě. „Postupně se to zlepšuje. Ze začátku sezony to přišlo na pátém kilometru, pak na šestém a teď se to zvedlo do posledního kola," líčil.