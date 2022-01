„Dnes jsme měli na tréninku jedenáct hráčů a dva brankáře. Zatím je to velmi dobré až na Petra Cehlárika, který byl pozitivní. Budeme ze dne na den sledovat, co z toho bude a podle toho rozhodovat," vyjádřil se pro slovenská média asistent generálního manažera týmu Oto Haščák.

Velká část týmu má odletět ve středu z Vídně do Istanbulu a pak do Pekingu. Čtyři hráči z české extraligy mají přiletět do Číny až 4. února. Program Slováků v Pekingu začíná 7. února přípravou s Němci. Ve skupině startují 10. února s Finskem, dále mají za soupeře Švédsko a Lotyšsko.