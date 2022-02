Číňanům přitom dlouho hrozilo, že na domácím turnaji startovat ani nebudou kvůli nízké výkonnosti. „Výsledky hráčů v projektu nebyly úplně nejlepší, někdy byly až hrozivé. Lidé, kteří to kritizovali, ale neznali detaily celého projektu," upozornil Zajíc. „My jsme si vytipovali ze sta hráčů třicet, které bychom tady rádi měli, a dalších dvacet do náhradního týmu. Jenže pak nám přijelo 15 hráčů z toho zbývajícího C týmu, které jsme vůbec nechtěli," pousmál se zkušený kouč.