"Mezinárodní olympijský výbor umožňuje startovat na olympiádě ve všech sportech transgender lidem, ale ne ženám. Zajímalo by mě, kdyby MOV odepřel účast 44 sportovcům na základě barvy jejich pleti, víry nebo státní příslušnosti, také by svět byl zticha a přijal by to?" ptala se Geraghtyová-Moatsová, jež před založením Světového poháru sdruženářek kralovala Kontinentálnímu poháru.