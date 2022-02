Když jsme sem odlétali, báli jsme se, že atmosféra bude úplně jiná. Ale jestli někdo čekal, že si to tady neužijeme a bude to hrozné, tak já ten pocit zatím nemám. Ano, opatření tu jsou, bydlíme sami na pokojích, ale pořád je vidět, že to je olympiáda. Za to jsem rád a myslím, že si to tady dokážeme užít. První dva dny to tu byla takové euforie, řešily se nákupy pohledů, kdo co přiveze, teď už se soustředíme jen na závody.

Ono je tohle téma nevděčné. Když jednou řekneme, že nám to nejelo, hned se to řeší. Pak nám to tři čtvrtiny závodů jede, to už se tolik nepíše. My jen chceme objektivně nastínit lidem, jak to bylo. Norové byli také někde v prvním trimestru nespokojení, pamatuji si, jak Francouz Jacquelin lítal po stíhačce jak papírový čert, že se na těch lyžích nedalo závodit. Je běžné, když se ze třiceti závodů třeba pět nepovede. Nemyslím, že by se stalo něco atypického, je to standardní věc, jen přišla před olympiádou, ale nedělal bych větší rozbroje.