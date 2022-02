„Ta trať tady není jednoduchá. A když se k tomu přidá nadmořská výška a takové počasí, je to za trest," zoufala si po dojezdu do cíle Davidová.

A dvojnásobný medailista ze Soči Soukup dobře věděl, o čem mluví. „Tohle jsem jim opravdu nezáviděl, to počasí. Zima a chumelení ... Sněžení všechno na trati zpomaluje a foukání zase znepříjemňuje střelbu, což jste sami viděli. Pak to celé úplně nedopadne," povzdechl si.

A sám přiznal, že během své kariéry zažil celou řadu závodů, které byly spíše za trest, než že by si je užíval.

„Tohle počasí je problém na trati i na střelnici. Na trati to hodně ztěžkne, není tam takový skluz. Jak jsem koukal na časy, které se jezdily, tak to tak bylo. Na střelnici jste viděli, že občas fouklo pořádně, pak se to zase uklidnilo. Člověk pak pořád musí buď přenášet nebo cvakat," popisoval patálie, s nimiž se musí závodníci vypořádávat.

Ale trable neřešili jen sami biatlonisté, pořádně horké chvilky určitě prožívali také servismani. „Jak to říct slušně. Je to sakra náročné. Mají hodně co dělat," uznal Soukup, který má kromě stříbra a bronzu z her v Soči ve sbírce také dva bronzy z MS.

Davidová sice zaznamenala posun oproti sprintu o třináct míst, ale o lepší umístění ji připravily čtyři chyby na střelnici.

„Byl to od ní i tak dobrý výkon, pořád je to velice kvalitní. Samozřejmě, když se člověk potřebuje dostat o kus dopředu, musí mít samé nuly, ale to bohužel nevyšlo," poznamenal s tím, že česká reprezentantka může pomýšlet na lepší umístění v závodě s hromadným startem.

„Po tom posunu ve stíhačce určitě cítí, že možnost ke zlepšení tam je a postupně lépe chápe i tu střelnici a podmínky tam," hodnotil Soukup.