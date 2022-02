„Jsem z toho v šoku a pořád mi to nedochází. Je to obrovská čest," reagovala bezprostředně olympijská debutantka Mills na oznámení o výsledku volby. „Asi oběma nám to dojde až vlajku opravdu poneseme," dodal s úsměvem Březina, který v Pekingu startuje na svých čtvrtých hrách.

Jména vlajkonošů vzešla z hlasování členů české výpravy a podle jejího šéfa Martina Doktora byl o volby velký zájem. „Chtěli jsme, aby stejně jako na předchozí olympiádě vybrali vlajkonoše sami sportovci. Celkově hlasovalo devadesát sportovců. To je procentuálně víc než obvykle a řečeno slovy politika tak mají vlajkonoši silný mandát. A myslím, že to je velice dobře vybraná dvojice," poznamenal bývalý kanoista a dvojnásobný olympijský vítěz z her v Atlantě 1996.

Dvojice vlajkonošů povede výpravu teprve podruhé, premiéru si v Tokiu odbyli tenistka Petra Kvitová s basketbalistou Tomášem Satoranským. „Už jen proto je čest navázat na takové osobnosti. Já žiju od patnácti let v cizině a vlajka je pro mě spojení s domovem," líčila Mills. S čestnou úlohou se ale dostavila i drobná nervozita. „Slyšel jsem, že na předchozích olympiádách byly vlajky poměrně těžké, tak snad to společně zvládneme," děsil se naoko Březina. „Proto jsme tam dva," přidala se smíchem Mills.

Účast českých sportovců na pátečním slavnostním zahájení her komplikuje fakt, že reprezentanti bydlí ve třech vesnicích a zejména pro skupinu z hor představuje ceremoniál časové i dopravní komplikace. „Je jasné, že většina členů v nástupové skupině bude z vesnice v Pekingu, cestovaní z hor je trochu komplikované. Mělo by být plus minus padesát sportovců, které doplní členové doprovodů. Věřím, že na plochu Ptačího hnízda vkráčíme v důstojném počtu," dodal Doktor.