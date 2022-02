Než se Šlégr pustí do rozboru hokejového mače, zavzpomíná na Jaromíra Jágra, svého někdejšího parťáka, který právě dnes slaví 50. narozeniny. Mimochodem oba byli shodně draftováni v roce 1990 a patřili do české „mafie" v Pittsburghu Penguins. S moderátorem Liborem Boučkem následně do detailů proberou hokejové vystoupení proti Švýcarsku i budoucnost nároďáku.