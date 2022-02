ZOH ONLINE: Curleři bojují proti USA o třetí výhru, v akci jsou také krasobruslaři

Manželé Paulovi duelem se Spojenými státy (2:05 SEČ) ve skupině olympijského turnaje smíšených dvojic v curlingu zahajují nedělní program olympijských her v Pekingu. Od 7:05 je pak čeká zápas s kanadským párem. Češi se budou snažit vykřesat naději na postup do semifinále. V akci bude také krasobruslařka Eliška Březinová, která se představí v krátkém programu týmové soutěže, i její bratr Michal, kterého čeká volná jízda. Ve skiatlonu se také představí čeští běžci na lyžích a ve 12 hodin SEČ půjdou do akce skokané na středním můstku. Olympijské dění z Pekingu můžete sledovat v podrobné online reportáži na Sport.cz.

Foto: Nariman El-Mofty, ČTK/AP Manželé Zuzana a Tomáš Paulovi zabojují s Američany o další vítězství. Foto : Nariman El-Mofty, ČTK/AP

Reklama