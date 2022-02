ZOH ONLINE: Ledecká je bez medaile, Fernstädtová stále živí naději. České hokejistky bojují o postup

Pořádně nabitý den čeká české sportovce na olympijských hrách v Pekingu. Jako první šla do akce skeletonistka Anna Fernstädtová (02:30 SEČ), která po dvou jízdách drží sedmé místo. O druhou obhajobu zlata z Pchjongčchangu usilovala Ester Ledecká, která po triumfu na snowboardu vyjela do závodu v lyžařském super-G, kde skončila na pátém místě. Hokejistky hrají od 05:10 o senzační postup do semifinále s výběrem Spojených států. Mužské kolegy čeká v 09:40 po porážce s Dánskem (1:2) druhý zápas proti Švýcarsku. V 10 hodin odstartují do sprintu žen i české reprezentantky, včetně Markéty Davidové. Rozdělovat se bude sedm sad medailí. Olympijské dění můžete sledovat v podrobné reportáži na Sport.cz.

Foto: Kai Pfaffenbach, Reuters Ester Ledecká se zlatou medailí za triumf v paralelním slalomu.Foto : Kai Pfaffenbach, Reuters

