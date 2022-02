ZOH ONLINE: Ledecká se cenného kovu ve sjezdu nedočkala. Hokejisté hrají o všechno

Ester Ledecká dnes další medaili do své sbírky v Pekingu nepřidala. Olympijská šampionka v paralelním obřím slalomu na snowboardu ve sjezdu v alpském lyžování udělala hrubou chybu, a přestože dorazila do cíle, ztráta byla obrovská a výsledkem bylo až 27. místo. Hokejisté se v 9:40 SEČ znovu utkají se Švýcarskem, tentokrát už o postup do čtvrtfinále, biatlonová štafeta mužů (od 7:30 SEČ) se pokusí zlomit dosavadní nevýrazné výkony. V sázce je celkem devět medailových sad. Nejpodstatnější události 11. dne v Pekingu můžete sledovat v podrobných online reportážích na Sport.cz.

Foto: Wolfgang Rattay, Reuters Zdrcená Ester Ledecká v cíli olympijského sjezdu.Foto : Wolfgang Rattay, Reuters

