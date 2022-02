ZOH ONLINE: Pančochová do finále nepostoupila, v akci je Dubovská, čeští hokejisté se utkají s Dánskem

Pět dní po zahájení zimních olympijských her začne v Pekingu hokejový turnaj mužů a čeští reprezentanti do něj vstoupí utkáním s Dánskem. Medaile se ve středu budou udělovat v šesti disciplínách. Bojovat o ně nebude freestylistka Šárka Pančochová, která neuspěla v kvalifikaci U-rampy. Senzací je krach Američanky Mikaely Shiffrinové, která nedokončila první kolo slalomu žen. Slovenka Petra Vlhová sice do cíle dorazila, na nejlepší ale nabrala manko. Češka Martina Dubovská zvládla úvodní jízdu o 1,73 sekundy pomaleji než zatím vedoucí Němka Duerrová.

Foto: Mike Blake, Reuters Ani na druhý pokus to Šárce Pančochové na ZOH v Pekingu necinkne. Česká freestylistka neuspěla v kvalifikaci U-rampy.Foto : Mike Blake, Reuters

