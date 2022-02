Při olympijské premiéře ve sjezdu byla Ledecká díky riskantní jízdě se startovním číslem pět průběžně rychlejší než v té době vedoucí Italka Elena Curtoniová. Po třetím mezičase ale najela příliš zpříma do jedné z branek, manévr nezvládla a vybočila z optimální trati. Vyhnula se pádu a navzdory výraznému zpomalení se do branek vrátila, nabrala však manko více než pěti sekund.

Abyste se stali nejlepšími, musíte dělat věci na hraně. A Ester Ledecká jela hranu, ale nevyšlo to. Naštěstí kritickou situaci ustála a bezpečně dojela do cíle! 🙏🏼 ❤️ #olympijskytym 🇨🇿 pic.twitter.com/EIvTUhSRfJ

Mikuláš Karlík na druhém úseku vytáhl štafetu o dvě příčky výše, po dalších dvou trestných kolech Adama Václavíka však byli Češi dostiženi o kolo a finišman Michal Krčmář se na trať vůbec nedostal. Biatlonisté tak nenavázali na sedmé místo z předchozích her v Pchjongčchangu.

O norské zlato se postarali Sturla Holm Laegreid, Tarjei Bö, Johannes Thingnes Bö a Vetle Sjastat Christiansen. Laegreid přitom absolvoval jedno trestné kolo. V závěru Norové využili chyb do té doby vedoucího Eduarda Latypova, který musel na dvě trestná kola. Rusové nakonec dojeli třetí za stříbrnými Francouzi.

Čeští hokejisté prohráli v předkole play off se Švýcarskem 2:4, poprvé v historii nepostoupili do čtvrtfinále a připsali si nejhorší výsledek na turnaji pod pěti kruhy od rozdělení Československa. Po gólu Lukáše Kloka v 11. minutě sice vedli, ale pak se čtyřikrát prosadili Švýcaři. Čtyři minuty před koncem ještě snížil Roman Červenka, více zdramatizovat duel ale český tým nedokázal.

Dvojbob Dominika Dvořáka a Jakuba Noska je po dvou jízdách dvanáctý. Nejlepší vstup do soutěže měly podle očekávání dvě německé posádky v čele s pilotem Francescem Friedrichem, který má z dvojbobů sedm titulů mistra světa a míří k obhajobě olympijského zlata.

Už dlouho před krasobruslařskou soutěží žen nebylo pochyb, že zlato poputuje do Ruska. Jeho reprezentantky na posledním mistrovství světa kompletně obsadily stupně vítězů, a to ještě v této sezoně zvýšila konkurenci vůbec největší hvězda, teprve patnáctiletá Kamila Valijevová. Do poslední chvíle sice nebylo jasné, jestli bude moci vzhledem k pozitivnímu dopingovému testu před hrami nastoupit, ale arbitráž jí dala zelenou.