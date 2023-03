Americký expert vysekl Čechům pochvalu, pomohl jim i řev z internetu. Pět kluků má na MLB, věří kouč

Zpočátku zaskočil Japonce nadhazovač Ondřej Satoria, který točenými míči dokázal vyoutovat hned na začátku zápasu tři nejlepší japonské pálkaře. „A moment, kdy poslal do dugoutu přímo z domácí mety slavného pálkaře Šoheje Ohtaniho, nejlepšího hráče světa, byl spektakulární," upozorňuje kouč Pavel Chadim na situaci ve třetí směně ještě za českého vedení. „Myslím, že s tím už se dá trošku baseballově umřít. Ondra si balon může nechat pro vnoučata. Nezapomenutelný zážitek," culí se. „Vést nad Japonskem ve třetí směně, to svou hodnotu má," upozorňuje.

Marek Chlup navíc dokázal hned v první směně trefit míč, který na něj letěl přes 160 kilometrů v hodině z rukou slavného pálkaře Rokiho Sasakiho. „Strašná čísla, neuvěřitelné. A když potom Martin Červenka stáhl první bod a vedli jsme, na tyhle momenty budu rád vzpomínat," vypíchne kouč další velký zážitek. „Myslím si, že tady máme klidně pět kluků, co by mohli hrát Major League Baseball," prohlašuje sebevědomě. „Když člověk prohraje, brání se zápas zařadit mezi největší v kariéře. Ale asi tam patří..."

Když se Japonci ptali Chadima na atmosféru, vysekl jim poklonu. „Nejlepší hráči jsou Japonci, nejlepší fanoušci jsou japonští a pro mě je nejlepší hráči historie Ičiró Suzuki," řekl spokojeným japonským žurnalistům. „Byly to dnes fantastické pocity na ploše, ale když jsem tady byl jako divák před 17 lety, tak to se mnou hrklo více. Asi proto, že jsem byl mladší. A možná i díky tomu jsme na to teď byli připravení," poukazuje Chadim, že Češi trénovali na utkání před řevem fanoušků z reproduktorů, který stáhl z internetu.