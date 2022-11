ANALÝZA: Nechtěná sportovní agentura. Jak z Babišova "dítěte" udělat fungující úřad?

A tak když to na „sportovním ministerstvu" nevychytali brankáři, ujme se vesla Ondřej Šebek – předseda veslařského svazu a bývalý člen výkonného výboru hokejového svazu.

Jenže tyto personální veletoče především ukazují, že ani po třech letech od vzniku NSA úřad pořádně nešlape, a především nikdo moc neví, jak by vlastně šlapat měl a co od něj očekávat. Leckdo ze současného establishmentu ho má „jen" za Babišovo (nechtěné) dítě, protože právě za vlády bývalého premiéra vzniklo a on ho bral za jeden ze svých programových pilířů, na který osobně (šéf NSA je zodpovědný přímo předsedovi vlády) dohlížel.