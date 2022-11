Novým předsedou Národní sportovní agentury je Šebek

Před závěrečným schvalováním ve Sněmovně jsou změny v řízení agentury. Vést by ji měla podle dřívějších úprav školského výboru tříčlenná rada v čele s předsedou, původně poslanci navrhovali pětičlennou radu. Členy by jmenovala a odvolávala vláda na návrh premiéra. Dohled nad agenturou by měla na starosti desetičlenná dozorčí komise, jejíž členy by rovným dílem volili a odvolávali poslanci a senátoři. Úpravy mají podle předkladatelů zlepšit činnost agentury.

Funkční období členů rady NSA by bylo podle novely pětileté. Mohli by být zvoleni nejvýše na dvě navazující období. Nyní je předseda jmenován na šest let. Kandidáti do rady by nově museli mít magisterské vysokoškolské vzdělání. Šebek jím disponuje.