Badmintonista Louda výhrou v Mexiku zahájil úspěšně kvalifikaci na OH

"Lépe to dopadnout nemohlo, všechno vyšlo," uvedl v tiskové zprávě Louda, kterému patřilo před turnajem ve světovém žebříčku 66. místo. "Před námi je v rámci olympijské kvalifikace ještě hodně turnajů, tohle je ovšem skvělý začátek," doplnil.

"Chtěl jsem to mít rychle za sebou a byl zbrklý. To bylo minus toho finále," uvedl Louda. "I když jsem druhý set prohrál, jel jsem si ve třetí sadě to svoje, což fungovalo a podařilo se mi proměnit další mečbol hned napoprvé," líčil a ocenil přípravu s novým trenérem Oscarem Martinézem.