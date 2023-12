Badmintonisté porazili v kvalifikaci Ázerbájdžán 3:1 a postoupili na ME družstev

Proti Ázerbájdžánu získal první bod Louda, jenž porazil v souboji jedniček Adeho Resky Dwicahya. V utkání odvrátil mečbol. „Mohl jsem klidně prohrát, protože jsem na mečbol zahrál prasátko a míček mohl úplně v pohodě spadnout na moji stranu. To bylo štěstí. Jsem rád, že jsem si to pak ve třetím setu v klidu pohlídal,“ uvedl Louda.

„Před zápasem jsme si řekli, že víme, jaké kvality máme, když jsme uvolnění. Chtěli jsme to prodat a hlavně nebýt vystresovaní. Hodně nás těší, že jsme vyhráli naši skupinu a jsme na ME. Myslím, že to rozhodl první zápas Honzy Loudy, který to po prvním prohraném setu dokázal otočit,“ dodal Mendrek.