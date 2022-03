Badmintonistka Švábíková pomáhá ukrajinské hráčce. Na sbalení věcí měla pět minut, říká

Ruská agrese nenechala Švábíkovou chladnou od samého začátku, zajímala se, zda někdo z ukrajinských badmintonistů nepotřebuje pomoci. Ozvala se její kamarádka, elitní ukrajinská hráčka Rudakovová. „Týden jsme si psaly, nemohla z Kyjeva uprchnout. Kdyby prý někdo chtěl utéct ze země po vlastní ose bez auta, mohli by ho ruští vojáci zastřelit," tlumočila Švábíková. „Naštěstí se situace trochu uvolnila a kamarádka odjela vlakem na Slovensko do Košic. Cesta prý trvala třicet hodin, bylo to něco hrozného."