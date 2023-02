Badmintonové mistrovství ČR startuje bez úřadujícího šampiona Loudy

"Nakonec hrát nebudu. Mám delší a chronické zranění na nártu, které trvá od října," řekl Louda ČTK. "Přes vánoční svátky jsem měl pauzu a doufal, že to přestane bolet. Když jsme se ale v lednu začali připravovat, pořád to bolelo. Na Olympu jsem absolvoval rázové vlny, magnety a další rehabilitace, bohužel to však nepomáhalo. U doktora jsme se domluvili, že teď domácí mistrovství a tréninky vynechám. Snad se to zlepší. Chci se nyní připravovat na turnaje v březnu," uvedla česká jednička a 55. hráč světa.