Loni pomáhala uprchlíkům, teď se chce Švábíková kvalifikovat na olympiádu

Následně ji zasáhla i válka na Ukrajině. Ruská agrese Švábíkovou šokovala. Aktivně se zajímala, zda někdo z tamních badmintonistů potřebuje pomoc. Na její výzvu zareagovaly dvě Valerie. Za dramatických okolností se dopravily do Česka a posléze do Linde, kde se dokonce staly členkami tamního klubu.

Nejvíce bodů ale posbírala na sklonku roku. „Dostala jsem se do několika třísetových zápasů. Pokud se mi to stalo předtím, většinou jsem podlehla psychice a prohrála. Teď jsem je dokázala vyhrát. To je pro mě velmi pozitivní," vyzdvihuje. Nejvíce si váží skalpu Leonice Huet z Francie. S rodačkou z Dieppe, která se pohybuje okolo světové čtyřicítky, nejprve prohrála 21:23 ve třetím setu, ale poté ji porazila jasně ve dvou sadách. „Byla jsem v té době okolo stovky. Nakoplo mě to," přiznává.