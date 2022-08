Badmintonový svaz angažoval jako šéftrenéra Dána Mikkelsena

"Neznám úplně přesně strukturu organizace. Musíme udělat dobrá tréninková centra, protože pokud tohle nezvládneme, nezmění se výsledkově nic k lepšímu. Samozřejmě dalším cílem by bylo dovést hráče na olympiádu, ale to je daleko," uvedl Mikkelsen. Loni v Tokiu český badminton svého zástupce pod pěti kruhy neměl.

Do Česka by rád přenesl informace z dánského systému, který vychoval mistry světa i olympijské vítěze. "Máme skvělé trenéry a širokou základnu. Skoro v každé vesnici se hraje fotbal, házená a badminton. Základem úspěchů je práce v klubech. Ti nejlepší mohou udělat další krok do center. Bez nich se neposunete," uvedl Mikkelsen v tiskové zprávě.