Baseballová nadstavba začíná brněnským derby

Baseballová extraliga vstupuje do další fáze. Již v pátek večer startuje TOP6, nadstavba pro šest nejlepších týmů po základní části, ze které pak čtyři týmy postupují do semifinále. Výsledky ze základní části se nezapočítávají, hraje se od začátku. Základní část vyhráli s přehledem Draci, druhé skončilo Tempo. Tři týmy - Eagles, Hroši, Nuclears - skončily se stejným poměrem W-L 11-10. Boj o postup nakonec vybojovali i obhájci titulu z Arrows. Nuclears Třebíč se radují z premiérového postupu do TOP6.

Foto: baseball.cz, Lenka Brožová Souboj o metu v derby mezi Hrochy (světle modří) a Draky.Foto : baseball.cz, Lenka Brožová

Článek Nadstavba začíná brněnským derby mezi Draky a Hrochy. V základní části byli dvakrát úspěšnější 22násobní mistři, kteří letos slaví 50 let trvání a touží po dalším mistrovském titulu. Hroši letos chtějí prorazit nezdary v TOP6 a proniknout minimálně do semifinále. Obhájci titulu Arrows Ostrava usilovali o postup do poslední chvíle, nakonec se posunuli až na 10 výher. V prvním kole nadstavby je čekají Eagles Praha, kteří měli jistotu postupu již dříve, byť ani oni se nevyhnuli pár zaváháním. Tým z Krče před TOP6 ještě vydatně posílil. Do zeleného dresu se vrátil Michal Zýma, z Hluboké se přesunul Scott Mulhearn a nadhazovačské dovednosti oprašuje Marek Červenka. Foto: baseball.cz, Jan Beneš Dres Eagles Praha obléká i Martin Červenka, který byl loni krok od startu v elitní zámořské MLB.Foto : baseball.cz, Jan Beneš Nuclears Třebíč slaví první postup do TOP6 po návratu do extraligy v roce 2017. Cítí, že by se mohli podívat i dále. V prvním kole je čeká Tempo, jenž mělo velmi úspěšnou základní část. Také ono si zapsalo historický úspěch v podobě 2. příčky po této fázi soutěže. Na rozdíl od Nuclears, kteří měli 14 dní volno, Tempo uplynulý víkend strávilo na hřišti a ze tří zápasů si odneslo dvě vítězství. Sobotní první utkání (13:00) mezi Tempem a Třebíčí bude vysíláno na platformě ČT Sport plus. Do bojů o medaile se nedostala loňská štika soutěže Sokol Hluboká a také navrátivší se Technika Brno. Oba týmy budou nyní hrát s první čtyřkou z první ligy (Olympia Blansko, Blesk Jablonec, Kotlářka Praha, Skokani Olomouc) nadstavbu o extraligu. Do nejvyšší soutěže pak postupují nejlepší dva týmy. Ostatní sporty Hluboká prohrála s Arrows poslední sérii základní části a jde do baráže

