„Po dobrém začátku jsme měly výpadek bodů a Litva to trestala. Měly jsme spoustu faulů a potom se hraje špatně, když jsme měly už desátý faul a soupeřky mají dvě šestky a ještě míč. Bojovaly jsme až do konce, i když se to nepovedlo. Ale jsem na holky pyšná, protože jsme to zvládly dobře. Jsme ve druhé čtyřce a pro nás je to i tak úspěch. Dnes jsem se cítila mnohem lépe, včera to bylo hodně bolavé,“ prohlásila Galíčková.