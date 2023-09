Z Brna se stane basketbalová metropole. V roce 2025 uspořádá ME žen a vzápětí světový šampionát juniorek

„Oslovili nás Italové a Němci, se kterými jsme měli velice dobrou spolupráci při vyjednávání v rámci organizování mužského evropského šampionátu v loňském roce, jestli bychom do toho nechtěli jít zase s nimi. Po zvážení všech pro a proti jsme se rozhodli, že podáme kandidaturu a uspěli jsme,“ líčí generální sekretář České basketbalové federace Michal Konečný. Kromě již zmíněných Česka, Německa a Itálie bude čtvrtým do party Řecko, kde kromě základní skupiny proběhnou i vyřazovací boje.

Nespornou výhodou pořadatelství je fakt, že česká reprezentace se tímto okamžikem stává účastníkem ME 2025. „Byl to jeden z rozhodujících faktorů,“ potvrzuje Konečný a připomíná vystoupení na letošním mistrovství Evropy, kde omlazený národní tým ukázal svůj potenciál, když mu jen o vlásek unikla účast v olympijské kvalifikaci.

Congratulations to our FIBA #EuroBasketWomen 2025 hosts! 🏟️ 🇬🇷 Greece (Group Phase & Final Phase) 🇮🇹 Italy (Group Phase) 🇩🇪 Germany (Group Phase) 🇨🇿 Czech Republic (Group Phase) pic.twitter.com/YiJIBdmxvf

Na červnový šampionát v Brně naváže hned o pár týdnu později na stejném místě mistrovství světa dívek do 19 let. „Věříme, že přehlídka toho nejlepšího, co v evropském a světovém basketbalu v současnosti je, může být nakopnutím a impulsem pro trenéry a hráčky. Vidět to vše na jednom místě. Z Brna jsme tak trochu pro rok 2025 udělali basketbalovou metropoli, město nám vyšlo velmi vstříc v rámci infrastruktury a podmínek pro pořádání takovýchto akcí,“ oceňuje Konečný.