Češi zahájili Pražský baseballový týden výhrou nad Řeckem

Česká baseballová reprezentace pod vedením nového manažera Pavla Chadima odehrála ve středu první ostrý soutěžní zápas. Na hřišti v Eagles Parku měli fanoušci důvod k radosti hned po pár minutách utkání. Milan Prokop jako první pálkař českého národního týmu totiž dokázal odpálit homerun a poslal Česko do vedení 1:0.

O dvě směny později stáhl další doběh Martin Pernička. Řekové však do Prahy přivezli talentovaný tým plný hráčů, kteří působí ve Spojených státech. A také dlouho dokázali hrát s českou reprezentací vyrovnaný souboj. Startující nadhazovač Tomáš Duffek sice Řeky držel až do páté směny na nule, ale pak jej nepodržela obrana. Vyprodukovala až 3 chyby v jedné směně, díky čemuž Řecko dokázalo snížit na 1:2.

Český tým hnal dopředu nově založený fanklub, což po utkání kvitoval i startující nadhazovač. „Bylo to skvělý. Fanoušci nás hnali dopředu a ani si nepamatuji, kdy tady byla taková atmosféra. Já jsem si to užíval celý zápas. Fanoušci vydrželi fandit až do konce, takže doufám, že přijdou znova," pochvaluje si Tomáš Duffek, kmenový hráč Eagles.