Češi vybrali vlajkonoše! Výpravu povedou Miculyčová s Křížem

„V pondělí mi to řekl šéf olympijské výpravy Martin Doktor. Mám obrovskou radost, je to pro mě velká pocta," radovala se teprve sedmnáctiletá Miculyčová, která byla za loňský rok vyhlášena českou Královnou cyklistiky. „To je hustý, nečekal jsem to. Je velká čest mít možnost za všechny české sportovce mávat vlajkou," přitakával 27letý Kříž.