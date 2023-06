Česká unie sportu chce přesvědčit politiky, aby zřídili ministerstvo sportu

"Proč by mělo vzniknout ministerstvo sportu? Spíše je otázka, proč ne, když sport je v takové situaci, kdy stát evidentně neplní své závazky. Jsme přesvědčeni, že nám chybí představitel státní správy v oblasti sportu sedící ve vládě," řekl předseda ČUS Miroslav Jansta a poukázal na příklad Polska a Maďarska, kde sport svého ministra má. "A sport tam v posledních dvaceti třiceti letech raketově narostl. Budováním nové infrastruktury, posílením financování svazů, klubů, ale především ve školách. U nás ani ministerstvo školství neplní svoji povinnost, aby podpořilo sportování ve školách. Proto jsme přesvědčeni, že by měla být jasná hlava českého sportu, která by měla veřejnosti říct, jak to prosadí, a když ne, tak proč," podotkl Jansta.

Termínem, kdy by ministerstvo sportu mohlo vzniknout, je podle Jansty rok 2025. Po dalších volbách do Poslanecké sněmovny. "Proto je čas, abychom začali diskuzi uvnitř sportovního prostředí a samozřejmě i s politickými stranami a hnutími, abychom si vyjasnili pozici a vysvětlili si, proč to chceme," řekl šéf ČUS. S politiky se o vzniku ministerstva snaží jednat dlouhodobě. "A až na jednoho striktního všichni připouští, že by to bylo dobré. Teď jde jen o politickou odvahu to udělat a prosadit. V minulém roce také vznikla tři ministerstva," podotkl.

Za pozitivní krok by vznik ministerstva sportu považoval i Šebek. "Byl by to úřad, který má sport na prvním místě. Zároveň vnímám to, že některé velké projekty se rozhodují na vládě a tam sport svého zástupce nemá na rozdíl od vědy a kultury, což jsou podobné záležitosti a mají pro společnost také svůj význam," uvedl Šebek.

Premiér Fiala ale myšlence vzniku ministerstva sportu není nakloněn. "Nevidím důvod, proč bychom teď přemýšleli o zřízení ministerstva sportu. Poměrně nedávno jsme zřídili Národní sportovní agenturu a naše vláda vyhodnotila některé problémy, které jsou kolem fungování agentury. Změnili jsme vedení a upravili jsme zákon, což je důležité. Je tady fungující Národní sportovní agentura a měli bychom počkat, jak se osvědčí změny, které jsme udělali," řekl Fiala novinářům v úterý v Berouně. "Myslím si, že NSA je dostatečné systémové nebo institucionální vymezení, aby sport byl dobře podporován," podotkl.

Podle očekávání patřila mezi hlavní témata valné hromady ekonomika a návrh státního rozpočtu pro rok 2024, podle kterého by sport financovaný prostřednictvím NSA měl oproti loňsku přijít o 25 procent. Tedy o 1,7 miliardy korun.

"Byli jsme informováni, že je to návrh úředníků, který nemá podporu politiků," uvedl Šebek v projevu delegátům a zdůraznil, že v letních měsících bude pokračovat v jednáních, aby k takovému kroku nedošlo. "Vyhlídky, které jsou prezentované v záměru rozpočtu na příští rok, jsou pro sport tragické. Valná hromada k tomu také zaujala nějaký postoj. Věřím, že máme ještě tři měsíce na jednání, abychom odargumentovali, že sport je důležitý pro naši společnost. Sport naší společnosti více dává než bere, ať už ekonomicky nebo přidanou hodnotou ve zvyšování fyzické zdatnosti lidí," řekl Šebek novinářům. "Osobně bych chtěl, abychom dostali alespoň dvě miliardy navíc. Doufám, že včetně investičních peněz bude příští rok devět miliard," přál si Jansta.

ČUS v Nymburce poukázala na koncepci "Sport 2025", kterou schválila vláda v červnu 2016. Na jejím základě se měla podpora sportu postupně zvyšovat a například letos měla činit 19 miliard korun. Ve skutečnosti je na výši 6,9 miliardy korun. Za dva roky by měla být podle koncepce na úrovni jednoho procenta HDP.