České squashové týmy rozehrají mistrovství Evropy

„Cílem je určitě postup zpět do elitní divize mezi osm nejlepších týmů Evropy, což se povede jen prvním dvěma z Divize 2," prohlásil Ondřej Uherka, trenér českého týmu. Za něj nastoupí ještě Martin Švec, Viktor Byrtus a Ondřej Vorlíček. „Myslím, že všichni hráči jsou momentálně ve formě. Potvrdil to například minulý týden Jakub Solnický ziskem svého druhého titulu na okruhu PSA. Vím, že klukům na výsledku z ME záleží a těší se něj."

V jednotlivých utkáních proti sobě nastoupí vždycky čtyři hráči, za nerozhodnutého stavu rozhoduje počet získaných setů a následně bodů. Celkově jsou v mužské Divizi 2 čtyři skupiny po třech týmech, do play off postupují dva nejlepší. Do Divize 1 se dostanou finalisté. Tam by se chtěly dostat také české squashistky. Kromě Kolářové odcestovala do Finska také Natálie Babjuková, Eva Feřteková a Karolína Šrámková.