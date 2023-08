Dárek kouči k narozeninám. Volejbalistky na vítězné vlně spláchly i Švédsko a stěhují se do Bruselu na osmifinále

Ve skupině C skončí Češky nejhůř třetí a pokud dojde ve čtvrtek večer v Düsseldorfu na očekávanou porážku domácího Německa s Tureckem, obsadí národní tým v konečné tabulce druhé místo a v nedělním boji o čtvrtfinále se utkají nejspíš s Ukrajinou.

K jistotě postupu potřebovaly volejbalistky uhrát dva sety, což zvládly a na vítězné vlně pak dopluly až do konce duelu. „Šly jsme na palubovku s tím, že prostě ten zápas jdeme vyhrát a přesně se nám to povedlo. Podržela nás obrana v poli, hodně jsme si pomohly na bloku,“ těšilo Sylvii Pavlovou, která musela narychlo zaskočit za Magdalenu Jehlářovou, která narychlo odcestovala kvůli studijním povinnostem do Spojených států amerických.