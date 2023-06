Český softbal čekají velké výzvy, vyhlíží i návrat pálkovacích sportů na OH 2028

"V červnu začaly přístupové rozhovory organizačního výboru s MOV o finální čtveřici sportů, které budou zařazeny na olympijské hry 2028. Podle informací, které jsou, mám poměrně neochvějně jistý pocit, že softbal a baseball budou na programu her. Kde jinde by to mělo být než v USA. Je to pro nás velká motivace," řekl Waage, který je členem vedení Světové konfederace baseballu a softbalu (WBSC).