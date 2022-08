"Los byl v posledním kole krutý, v česko-slovenském derby se může stát cokoli. Sice jsme byli papírovými favority, ale v konečném důsledku za remízu můžeme být spíš rádi my. Co se týče celkového umístění, Švýcar (systém nasazování zápasů) je prostě krutý, a když nezvládnete závěr, tak to není ono. A my ho nezvládli," uvedl na facebooku kapitán českého výběru Pavel Šimáček. Jeho svěřenci v Indii nasbírali šest výher, dvě remízy a tři porážky.