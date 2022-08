Čeští badmintonisté vyrážejí na MS do Japonska. Chtějí uspět i proti asijských hráčům

Šest českých reprezentantů zamíří ve čtvrtek do Japonska na mistrovství světa v badmintonu. V nejtěžší možné konkurenci bude cílem uhrát co nejvíce kol a nasbírat zkušenosti. Pro Jana Loudu to bude první světový šampionát, stejně jako pro deblový pár Adam Mendrek - Ondřej Král. Ve čtyřhře se ještě představí Tomáš Švejda s Jaromírem Janáčkem. Do boje půjde i Alžběta Bášová, která bude hrát po boku Fina Antona Kaistiho. Šampionát začíná 22. srpna.

Foto: Archiv Adama Mendreka Badmintonista Adam Mendrek v akci.Foto : Archiv Adama Mendreka

Článek „Tenhle turnaj je výjimečný a my na něm chceme zúročit intenzivní tréninky, který jsme měli v minulých týdnech," tvrdí Mendrek, pro kterého to bude čtvrté MS, první v deblu. Právě v Asii je nejrychlejší raketový sport velice oblíbený. „Očekáváme, že bude o nás postaráno a nebudeme oproti jiným turnajům nic organizačně řešit. Je to pro nás velký svátek, budeme neustále vídat nejlepší hráče světa, což je naprosto skvělé," prohlásil český reprezentant. Ten se ze singlu přeorientoval na debl a může využít svých bohatých zkušeností. „Jednou jsem byl na mistrovství světa v Číně, kde jsem nastoupil proti bývalé světové dvojce. Na zápas prvního kola v devět hodin ráno se přišlo podívat pět tisíc lidí," poznamenal. Společně s Ondřejem Králem se připravovali v Praze ve sportovním areálu Hamr pod dohledem španělského trenéra Oscara Martinéze. „Měli jsem kondiční přípravu, ale ladili jsme také detaily, jako například zahájení výměn. Právě v tomhle jsou asijští hráči hodně silní," konstatoval Král, podle kterého je rozhodně šance proti těmto soupeřům uspět. Je třeba ale vnímat rozdíly, jestli badmintonisté nastoupí proti Japoncům, Korejcům nebo Číňanům. Ostatní sporty Badmintonový svaz angažoval jako šéftrenéra Dána Mikkelsena „Oni mají hodně rozdílné styly. Když se postavíte proti nim, tak musíte být opravdu dobří v začátcích výměn. Pokud se hraje dlouhá výměna, dělají stejné chyby jako my. Rozdíl ale vidím v úvodních úderech, kde jsou výborní," prohlásil trenér Martinéz. Český pár Mendrek a Král nastoupí v Japonsku na MS proti skotské bratrské dvojici Christopher a Matthew Grimley. „Rozhodně si věříme, soupeře znám velmi dobře, protože to jsou mí parťáci z německého týmu," dodal Mendrek, který by se měl společně s Králem v září posunout světovým žebříčkem k 80. místu. Loudu čeká zkušený Izraelec Zajímavá konfrontace čeká Jana Loudu, který vyzve velezkušeného Izraelce Mischu Zilbermana. Rodák z Moskvy startoval už na třech olympijských hrách a vybojoval na letošním evropském šampionátu v Madridu bronz. „Každé vyhrané kolo pro mě bude hodně znamenat. Budou to skvělé zkušenosti," dodal Louda. Českokrumlovští Tomáš Švejda s Jaromírem Janáčkem budou favority v souboji s ukrajinským duem Glib Beketov, Mykhaylo Makhnovskyi a šance na postup do druhého kola světového šampionátu je v jejich případě velká. Podobně příjemný los mají také Anton Kaisti s Alžbětou Bášovou – Brazilci Jacqueline Lima a Fabricio Farias nedosahují jejich kvalit. „Chtěl bych moc poděkovat zástupcům sportovního centra Olymp, kde se nyní budeme prioritně připravovat. Poskytli nám prostředky na hotel a společně ještě s jedním sponzorem také na přepravu našeho trenéra Martinéze," dodal Mendrek. Ostatní sporty Benátky nad Jizerou skončily na badmintonovém ME klubů ve čtvrtfinále

Reklama