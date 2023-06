Čeští šipkaři podlehli Filipínám a na World Cup of Darts končí ve skupině

Šipkaři Adam Gawlas s Karlem Sedláčkem podlehli v druhém utkání na World Cup of Darts filipínské dvojici Christian Perez, Lourence Ilagan 1:4 na legy a na turnaji končí. Do play off prošli právě Filipínci, kteří si stejně jako čeští reprezentanti poradili i se zbývajícím účastníkem skupiny I Singapurem.

Adam Gawlas v akci

Článek Gawlas se Sedláčkem ve čtvrtek zaznamenali při deváté účasti na prestižním turnaji premiérovou zápasovou výhru pro české šipky, dnes ale na výkon proti Singapuru nenavázali. Vyrovnané skóre drželi pouze do stavu 1:1, ve zbytku duelu Filipínci dominovali. Jediný turnaj týmů v kalendáři profesionální organizace PDC se letos hraje poprvé v rozšířeném formátu za účasti 40 dvojic. Vítězové 12 tříčlenných skupin doplní v osmifinále nejvýše nasazené reprezentace Anglie, Walesu, Nizozemska a Skotska. Titul obhajují Australané. Ostatní sporty Čeští šipkaři zdolali Singapur a mají první výhru z World Cup of Darts

Reklama