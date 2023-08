Chyběl kousek, žádná ostuda, říká Ondra po konci v semifinále. Chválí japonský zázrak

„Jsem rád, že to mám za sebou a nebyla to žádná ostuda. Semifinále vnímám jako upevnění motivace a sebevědomí, že na to mám. Kdyby takhle dopadla první část kombinace, bylo by zaděláno v celkovém součtu na dobrý výsledek,“ vyhlíží už Ondra závěr šampionátu, kdy se bude v Bernu soutěžit v olympijské kombinaci mimo jiné o tři místa pro Paříž 2024.