Smůla a pak štěstí. Ondra na MS těsně proklouzl do semifinále boulderingu

Ondra v Bernu zdolal dva z pěti boulderů. „Je to vždy to nejvíce nervózní kolo, což se opět ukázalo. První dva bouldery jsem vylezl na první pokus, na čtvrtém a pátem jsem si to zkomplikoval. Měl jsem i smůlu. Nakonec ale přišlo štěstí, že dva topy a pět zón stačilo k postupu. Pocity jsou dobré,“ hodnotí Ondra.