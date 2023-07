Do Národních sportovních center by stát mohl investovat až 6,4 miliardy korun

NSA zdůraznila, že moderní sportovní infrastruktura je zásadní pro přípravu reprezentantů a talentované mládeže i pořádání vrcholných mezinárodních akcí. Považuje za nezbytné zmodernizovat a dobudovat současná centra i vytvořit nová, aby čeští sportovci měli podmínky srovnatelné s cizinou.

"Nedostupnost takovýchto sportovních zařízení v ČR má dopady do vysokých nákladů na přípravu státní sportovní reprezentace v zahraničí, kde je snazší dostupnost takovýchto vysoce moderních a potřebných sportovních zařízení," uvedla agentura. V centrech by měly být špičkové podmínky pro trénink i regeneraci, součástí komplexů by mělo být i ubytování a stravování.

Schválená podpora Národních sportovních center navazuje na dřívější dotační program ministerstva školství, z něhož byl zmodernizován například tenisový areál v Prostějově nebo Městské sportovní centrum v Ostravě.

Program počítá s rekonstrukcí Národního sportovního centra Nymburk a plaveckého areálu v Podolí. Modernizována by měla být také Labe Aréna Račice, která je centrem rychlostní kanoistiky a veslování. Velké změny by měly být v areálu pro vodní slalom v pražské Troji, kde by měla vzniknout nová slalomová dráha.

"Současná slalomová dráha vybudovaná v roce 1980 přestavbou vorové propusti je ve správě Univerzitního sportovního klubu Praha a nevyhovuje současným požadavkům přípravy státní sportovní reprezentace a pořádání soutěží nejvyšší mezinárodní úrovně," komentovala agentura stav areálu, kde se pravidelně konají závody Světového poháru.

Centrum zimních sportů bude Harrachov

Centrem zimních sportů by se měl stát Harrachov. "Realizace záměru vybudování Národního sportovního centra Harrachov zahrnuje obnovu areálu malých a středních můstků (můstky K40, K70 a K90), jejichž stav je havarijní a jejich revitalizace je zcela nezbytná. Současně se předpokládá rozšíření, respektive dobudování sportovišť i pro další lyžařské disciplíny," napsala NSA. Vedle klasického lyžování by v tomto krkonošském středisku měly být i podmínky pro sjezdové lyžování a snowboarding.

Investice do Národních sportovních center by měly být postupné. S vypsáním dotačního programu na tento účel počítá NSA i v následujícím roce. Vyplývá to z akčního plánu podpory sportu na rok 2024, který rovněž dnes schválila vláda.

NSA v něm klade důraz na efektivní financování, chce rozvíjet rejstřík sportu a pracovat na prioritizaci sportů. Chystá se zpracovat systém hodnocení sportů pro významnější podporu vybraných individuálních a kolektivních sportů s cílem zajistit jejich větší konkurenceschopnost na mezinárodní úrovni.