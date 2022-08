Draci proti Hrochům, finále baseballové extraligy začíná

„Tuto sezonu máme spolu šest zápasů a bilanci 4:2. Ale finále bude něco jiného a bude to souboj o každý nadhoz, každou metu," upozorňuje trenér David Winkler. Draci se budou moci na nadhozu opřít o výkony Juana Jaimeho, který je jediným hráčem extraligy, jenž si zahrál i v nejlepší lize světa MLB.

Naopak Hroši Brno hrají své premiérové finále, do kterého postoupili ve své třinácté extraligové sezoně. Mohou tak získat první titul ve své historii, což ale neplatí pro jejich letošní posilu Petra Čecha. Může se stát prvním hráčem historie, jenž získá titul tři sezony v řadě a pokaždé s jiným klubem. Dříve totiž oblékal dres letošního finálového soupeře a loni se radoval ze zlata v dresu ostravských Arrows.

V sezoně Hrochy zdobí zejména výborné výkony nadhazovačů, jejich týmové ERA 3.62 je nejlepší v celé extralize. „V týmu máme po semifinále skvělou atmosféru, hrajeme ve velké pohodě, a to si potřebujeme přenést i do finále. Rozhodovat podle mě budou výkony nadhazovačů, jak se komu bude dařit. Očekávám tvrdou a vyrovnanou sérii, ale pořád je to sport a stát se může cokoliv," říká před sérií mladý nadhazovač Boris Večerka.