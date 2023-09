Drsný pád, fraktura. Hvězdný žokej je ze hry. A Velkou pardubickou nepojede ani další eso

Rentgen potvrdil, že je zle. „Není to jen naražení, je tam fraktura tří příčných výběžků, a to znamená určitě měsíc léčení. Nepřipadá v úvahu, že bych se za dva týdny posadil na koně a absolvoval s ním Velkou pardubickou,“ nastínil Bartoš situaci na webu Dostihový svět. Znamená to pro něj další nucenou pauzu v jeho bohaté kariéře. V sedle Santa Klary ho nahradí Jan Kratochvíl.