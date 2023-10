Dupont dovede Francii k ragbyovému titulu, věří expert

Rýsuje se velký příběh. Kapitán francouzských ragbistů Antoine Dupont dostal dva a půl týdne poté, co utrpěl na mistrovství světa zlomeninu lícní kosti, od lékařů svolení ke kontaktnímu tréninku.

„Povolení k zápasu mu ještě musí vystavit specialista. Myslím, že ho Dupont dostane. Není to žádný super silák. Ale když se svlékne, objeví se jeden sval vedle druhého. Je to bojovník s úžasnou morálkou. Takový hráč se rodí jednou za deset let. Možná nastoupí až ve druhém poločase, ale Frantíky zvedne. A na Jihoafričany také zapůsobí,“ usmívá se Eduard Krützner.