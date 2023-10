České ragby má ke světové špičce zatím hodně daleko. Brzdí ho hlavně finance

Remíza je v ragby hodně vzácná. O jediný nerozhodný výsledek se v základní části letošního šampionátu postaraly Gruzie s Portugalskem (18:18). Shodou okolností, není to ještě tak dlouho, co se s těmito evropskými týmy utkávala i česká reprezentace. Momentálně je pro ni ovšem start na MS nedosažitelný.

„Ve světě jsou víceméně všichni hráči profesionálové. Celý den se mohou věnovat jen ragby. Naši hráči jsou amatéři. Chodí do práce, až po ní si vezmou věci a jdou na trénink. To se pak odráží jak v tréninku, tak v zápase,“ dodává kouč národního týmu.

„Je to hodně daleko… Doufám, že to jednou přijde, ale jde podle mě o horizont dvaceti, třiceti let,“ odhaduje Patrik Průcha, kapitán reprezentace do 23 let.