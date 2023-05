Eagles jsou zpět v čele tabulky

Opakování loňského finále mezi Draky a Hrochy Brno slibovalo zajímavé zápasy. Pokud ale fanoušci Hrochů čekali, že by jejich oblíbenci vrátili soupeři prohru z Czech Series, museli být zklamáni. Draci totiž zvítězili ve všech třech duelech a stáhli v nich celkem 30 doběhů. V posledním zápase sice Hroši neměli daleko k výhře, jenže v deváté směně úřadující mistři otočili skóre ze 4:5 na 6:5. Draci představili novou posilu z Kolumbie Andrese Angula. Ještě loni nastupoval za farmářský tým Baltimore Orioles a v sérii proti Hrochům si připsal 5 hitů, včetně jednoho homerunu a 7 stažených doběhů.

Zaváhání Hrochů využili Eagles Praha, kteří dvakrát porazili Arrows Ostrava a s jedenácti výhrami se posunuli do čela soutěže. Za Eagles v posledním duelu debutoval německý reprezentant Samuel Steigert, jenž předvedl výborný výkon, když odházel kompletní zápas. V něm povolil 5 doběhů a ukázal, že má kontrolu nad svými nadhozy, nedaroval ani jednu metu zdarma. „My jsme spokojeni. Každá výhra se cení. Proti Arrows, s kterými se nám dlouhodobě nedaří, jsme urvali vítězství v celé sérii, a ještě k tomu to zakončili v Ostravě. Perfektně se uvedla naše nová posila Samuel Steigert. Celkově to byl vynikající týmový výkon, navíc vedeme tabulku," neskrývá spokojenost Vladimír Chlup, manažer Eagles.