Florbalistky poprvé v historii porazily Švédsko

Z dosavadních 37 zápasů český tým až do dnešní historické výhry prohrál pětatřicetkrát v běžné hrací době. Jen v říjnu 2008 uhrál remízu 3:3 a o 11 let později prohrál 5:6 až po nájezdech. V obou případech to bylo na EFT v Praze.