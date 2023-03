Mladý Čech jde do boje o miliony, na UK Open ukáže Gawlas nové šipky

Rodák z Třince tak má oproti druhému Čechovi na turnaji Karlu Sedláčkovi výhodu v tom, že nebude muset absolvovat úvodní kola. "Může to být výhoda i nevýhoda. Každopádně každý duel je psychicky náročný, takže doufám, že nasazení využiju," věří Gawlas.

Společnost na turnaji hraném ve městečku Minehead dělá českému reprezentantovi jeho partnerka. "Beru ji na UK Open podruhé. Akce je zajímavá v tom, že mají hráči možnost se dostat více do kontaktu s fanoušky, pro které je nachystaný zajímavý doprovodný program. Moc se na to zase těším," líčí jednadvacetiletý šipkař.

Gawlas představí na UK Open i jednu novinku, když bude hrát s novými šipkami. "Mají jiný grip, za který držím šipku při odhodu. Viděl jsem to u Maxe Hoppa a přišlo mi to hodně praktické. V tréninku se mi s nimi dařilo, takže doufám, že to bude dobré i na turnaji," přeje si český šipkař.