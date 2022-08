Kanoista Fuksa vybojoval na mistrovství Evropy stříbro

Devětadvacetiletý Fuksa na kilometru obhajoval triumf z loňského ME v Poznani, po velkém boji ale prohrál s Chirilou. Krátce po polovině trati se český reprezentant dostal do čela, o pět let mladší Rumun se ale dokázal na první místo vrátit a následně se mu podařilo ustát Fuksův finiš.