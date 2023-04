Kellnerová skončila druhá na Global Champions League v Miami

Kellnerová v sedle Catch Me If You Can projela cílem těsně před časovým limitem, v součtu Prague Lions zapsali čas 145,56 a průběžně vedli. Jejich výkon překonali pouze Madrid in Motion, kteří byli o dvě sekundy rychlejší. Pořadatelé kvůli počasí zkrátili soutěž na jedno kolo.