Malá země, velké sny! Baseballisté letí do Japonska za svým Naganem

Malá země, velké sny! Takové je motto českých baseballových amatérů, jejichž příběh by vydal na hollywoodský film.

„Bude to strašně náročné, ale i malá země může mít velké sny," avizuje kouč reprezentace Pavel Chadim, že Češi nebudou při soubojích s profesionály včetně hráčů z Major League Baseball za favority. „To ale neznamená, že nebudeme bojovat. Loni si také nikdo nemyslel, že bychom se na turnaj vůbec mohli dostat," zdůrazňuje.

Czechia’s uniforms for their debut World Baseball Classic appearance. 🇨🇿 pic.twitter.com/35aZIpYygV

„Měl jsem šanci hrát na Tchaj-wanu, kde bylo osm až deset tisíc lidí. Mně se jejich styl fandění líbil, protože nepoznáte, komu fandí. Tady to bude to samé a věřím, že nám to pomůže. Nebudeme svědky žádného pískání nebo bučení. Japonská kultura vyznává respekt a ocení každou akci, která se nám povede," těší se kapitán Petr Zýma.