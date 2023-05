Moderní pětibojařka Hlaváčková je na Světovém poháru v Sofii v semifinále

Sedmnáctiletá moderní pětibojařka Lucie Hlaváčková uspěla na Světovém poháru v Sofii v kvalifikaci, naopak Barbora Rajnoch se do semifinále nedostala. Loňské mistryni Evropy do 19 let Hlaváčkové se vydařil šerm, s bilancí 19/9 získala 243 bodů a byla ve své skupině druhá. V plavání i závěrečné kombinaci si postup pohlídala a obsadila osmé místo.

Foto: www.pentathlon.cz Lucie Hlaváčková a Štěpán Surma

Článek Ve středu je v Sofii na programu kvalifikace mužů i se čtveřicí Čechů Marek Grycz, Ondřej Polívka, Ondřej Svěchota a Matouš Tůma. Naopak do Bulharska neodcestovali Jan Kuf a Martin Vlach, který v březnu v Káhiře i v dubnu v Budapešti skončil třetí. Oba místo závodů v Sofii absolvují před červnovým finále SP v Ankaře přípravu v Praze. Ostatní sporty Vlach vybojoval bronz na SP moderních pětibojařů v Budapešti